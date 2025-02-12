ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï12Æü¤ÎÅÞÌò°÷²ñ¤Ç¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Íè½µÃæ¤Ë¤â2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤ò·è¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£