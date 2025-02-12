ソレイジア・ファーマ [東証Ｇ] が2月12日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期の連結最終損益は19.4億円の赤字(前の期は11.1億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、25年12月期は6.5億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。15期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は10.7億円の赤字(前年同期は3.4億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同