¡û·ÐºÑÅý·×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É £°£°¡§£°£°ÊÆ¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£Â¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ËµÄÄ¹¤¬ÊÆµÄ²ñ²¼±¡¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¸À £°£´¡§£°£°ÊÆ¡¦·î¼¡ºâÀ¯¼ý»Ù £°£¸¡§£µ£°Æü¡¦¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô £°£¹¡§£°£±±Ñ¡¦£Ò£É£Ã£Ó¡Ê²¦Î©¸øÇ§ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¶¨²ñ¡Ë½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô £±£¶¡§£°£°ÆÈ¡¦¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê²þÄêÃÍ¡Ë £±£¶¡§£°£°±Ñ¡¦£Ç£Ä£Ð¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡¤Â®ÊóÃÍ¡Ë £±£¶¡§£°£°±Ñ¡¦¹Û¹©¶ÈÀ¸»º £±£¶¡§£°£°±Ñ¡¦À½Â¤¶ÈÀ¸»º»Ø