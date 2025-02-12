ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が自身のInstagramを更新。新たに広告モデルを務める「新韓銀行」のCMのオフショットを披露した。 【写真＆動画】チャウヌの麗しすぎるジャケット姿＆子犬と戯れる姿／4人のチャウヌが魅了！CM関連ムービー（3本） ■チャウヌ（ASTRO）、「新韓銀行」の広告モデルに！ 2月上旬、新韓銀行の公式Instagramに「新韓銀行の新しい広告モデルの正体は？」と題され、顔の部分を