【モデルプレス＝2025/02/12】Travis Japanの七五三掛龍也が、2月20日発売の雑誌『美的』（小学館）4月号SPECIAL EDITIONに登場。美容誌初表紙を飾る。【写真】トラジャ松田元太＆七五三掛龍也のあざといポーズ◆七五三掛龍也、美容愛語る極限までレンズで寄っても一切の揺らぎを見せない発光美肌に、黒々とした大きな瞳。 今号の表紙に、アイドル界きっての美容男子・七五三掛が満を持して登場する。2025年1月からスタートした全