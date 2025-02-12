【モデルプレス＝2025/02/12】Travis Japanの七五三掛龍也が、2月20日発売の雑誌『美的』（小学館）4月号SPECIAL EDITIONに登場。美容誌初表紙を飾る。【写真】トラジャ松田元太＆七五三掛龍也のあざといポーズ◆七五三掛龍也、美容愛語る極限までレンズで寄っても一切の揺らぎを見せない発光美肌に、黒々とした大きな瞳。 今号の表紙に、アイドル界きっての美容男子・七五三掛が満を持して登場する。2025年1月からスタートした全
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 祖父が母襲ったか DNA鑑定の結果
- 2. 交際のサインか 大谷の異変注目
- 3. ファン前でDeNA選手が不適切発言
- 4. 渡邊渚を「支える男性」が判明か
- 5. ドライヤーキャンセル 医師警鐘
- 6. 雪まつりで迷惑行為 ネット戦慄
- 7. 中居氏と長渕の会話 神回と話題
- 8. くら寿司で物議醸した木村の態度
- 9. 竜星涼の名前巡り衝撃の事実判明
- 10. 新幹線で妊婦が青ざめた「質問」
- 1. 祖父が母襲ったか DNA鑑定の結果
- 2. 中国人が迷惑駐車し恫喝 Xで反響
- 3. 日産にホンダ社内不満「すぐ…」
- 4. ワタミ買収後のサブウェイに衝撃
- 5. ボンタンアメ 100周年迎える
- 6. 頂き女子「裁判長に恋しそう〜」
- 7. 舞妓と遊女を勘違い 芸能人の闇
- 8. 謎の石ころ 空き巣の新手口か
- 9. 給食牛乳の「直飲み」が拡大中
- 10. 日本人女性死亡 警官6人を処分
- 1. デヴィ夫人 参院選に立候補へ
- 2. 千葉県知事 立花氏の応援は迷惑
- 3. 現金9円の「節約術」に大反響
- 4. 1歳死亡 警察が放った驚きの一言
- 5. 夫の部屋から謎の像 値段に衝撃
- 6. クチャラー 命を危険に晒す恐れ
- 7. デヴィ夫人、政治団体「12（ワンニャン）平和党」の設立発表 今夏の参院選で「議席獲得を目指す」
- 8. 高級施設飛び出した75歳母の理由
- 9. 資産6000万 退職して贅沢も病に
- 10. さかなクン 皇室から特別待遇か
- 1. 裸で台の上に…被害女性が告発
- 2. BTS衣装のデザイナー 31歳で死去
- 3. トランプ氏「ウは露になるかも」
- 4. NASA LGBTQI+使用禁止を警告
- 5. 年下妻に透け服 夫が露出強要?
- 6. 日本で急逝 母が悲痛な心情吐露
- 7. 舞台「千と千尋」イギリスで快挙
- 8. ローマ教皇 トランプ氏を批判
- 9. 中国 日本のEEZ内に設置ブイ撤去
- 10. 歯11本なし 米歌手の悲しい晩年
- 1. 元大手社員 定年後ハロワで屈辱
- 2. 日本初「ペプシ」原液タイプ発売
- 3. ホンダ本音 日産の技術いらない
- 4. 上京意味なかった 45歳男性嘆き
- 5. 総合スーパー 時代遅れで危機に?
- 6. 年金選択ミスで年20万4000円損
- 7. 全国初「タワマン空室税」検討
- 8. 独身税? 2026年から始まる新制度
- 9. キャリア50年料理家のリアル3食
- 10. 借金2億円抱えた店 超優良企業に
- 1. 真剣交際と…年下女性に惚れ後悔
- 2. Discordに「無視」機能を追加
- 3. キャバクラのお酒 暗黙ルール5選
- 4. 職場恋愛が超多い? 意外な業界
- 5. ネット銀行ランキング 調査結果
- 6. Amazonでコロンビアが最大45%OFF
- 7. iPhoneSE4 指紋認証の廃止確定か
- 8. Deep Seek中国政府へデータ送信?
- 9. 3月開始のマイナ免許 メリットは
- 10. 便利なキャンプ用品が最大53%OFF
- 11. Switch2のJoy-Con やはりマウス?
- 12. Switchが高温に…原因に「初耳」
- 13. 無印の新作 5000円トースター
- 14. スーパーカブ「かけこみ」ヒット
- 15. イーロン・マスクの「DOGE軍団」をつくり上げた採用活動
- 16. ゲーム配信者の生放送中に武装した特殊部隊を緊急出動させる「スワッティング」の被害が増加中
- 17. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 18. プニュっとすると発電するスライム爆誕。医学・エネルギー界の救世主となるか
- 19. もしも小惑星「ベンヌ」が地球に衝突したらどうなる？ 157年後の話だけどね
- 20. コンパクトなのに最大3000ルーメンの明るさ！ 超高性能タクティカルライト「EA25」が終了間近
- 1. ファン前でDeNA選手が不適切発言
- 2. 大谷翔平の球場入り 時刻に驚き
- 3. 慶大アメフト部 再び不祥事発覚
- 4. 田中将大ついに「ぼっち飯」卒業
- 5. 1人で22球団分の補強費超え 衝撃
- 6. 大谷の鞄にSNS注目 衝撃的な値段
- 7. なぜ八村を先発から外さないのか
- 8. 八村塁の騒動 監督が初めて言及
- 9. 「大谷一平」新球団に合格で騒然
- 10. 二刀流ルール改正 大谷に影響か
- 1. 交際のサインか 大谷の異変注目
- 2. 渡邊渚を「支える男性」が判明か
- 3. 竜星涼の名前巡り衝撃の事実判明
- 4. 雪まつりで迷惑行為 ネット戦慄
- 5. 中居氏と長渕の会話 神回と話題
- 6. くら寿司で物議醸した木村の態度
- 7. 中居氏騒動 別の男性タレに憶測
- 8. 行列全カット 中居氏の扱い波紋
- 9. フジ神ドラマ再放送に視聴者歓喜
- 10. 長谷川京子の贅沢な悩みに辛辣声
- 1. 新幹線で妊婦が青ざめた「質問」
- 2. 知らないと損 絶対お得クレカ3選
- 3. コスパ最強ブラウス GUに大絶賛
- 4. 他店だと3000円…DAISOお得品
- 5. ぽっこりお腹がへこむ 簡単習慣
- 6. 打撲ではなく肝臓破裂 アザ10年
- 7. 「結婚後も社宅に住む」彼に悩み
- 8. 夫の部屋から謎の像 値段に衝撃
- 9. GU新作 大当たりの優秀ブルゾン
- 10. 40代に多い 老け見え眉メイク