尾家産業は1月29日、福岡市の福岡国際センターで「2025春季提案会」を開催した。今提案会のトータルテーマは「推しっ☆」。出展メーカーと尾家産業が自信を持って紹介したい商品やメニューを通じてお客の課題解決に役立つ提案を行うというもの。なお、全出展メーカーは170社（福岡会場は85社）、出展商品3594品（うち新商品319品）となった。今回の特別企画となる「推しグルメ」の「ラクうま☆DELI」では時短でできる「ラク」で「