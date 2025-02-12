【ソウル聯合ニュース】韓国産業通商資源部は１２日、安徳根（アン・ドクグン）長官の主宰で産業投資戦略会議を開き、今年は主要１０分野の製造業に前年比７％増の１１９兆ウォン（約１２兆５８００億円）を投資すると発表した。この日の会議には半導体、自動車、ディスプレー、２次電池、石油化学・精製、鉄鋼、バイオ、造船、機械・ロボット、繊維の主要１０分野の製造業を代表する企業と大韓商工会議所、韓国産業研究院などの