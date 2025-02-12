¡Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£"º£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢" ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡Û¡Ö¾º²ÚÅ¾¼Ì»æ¤Ï»ñ¸»¤Ë²ó¤µ¤º¡¢²ÄÇ³¤´¤ß¤Ç¡×¡Ö»ñ¸»¤Î¸Å»æ¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈºÆÀ¸»æ¤¬¥È¥óÃ±°Ì¤ÇÂ»¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡ÛÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö·¤¤ä³ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»æ¤Ë¤Ï¾º²ÚÅ¾¼Ì»æ¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÂå¤ï¤ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³