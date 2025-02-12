ボーイズグループZEROBASEONEが日本を魅了している。【写真】日本の漫画家とコラボしたZEROBASEONE日本レコード協会によると、ZEROBASEONEの日本1stEP『PREZENT』は、2025年1月基準で累積出荷量25万枚を越え「プラチナ」認定を受けた。1月29日の発売日から、わずか2週間でおさめた異例の成果だ。ZEROBASEONEは先立って、『PREZENT』で発売初週の販売量グループ新記録を更新し、日本オリコン週間アルバムランキングと週間合算アルバ