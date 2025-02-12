¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/12¡ÛEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¡¢°ÛÎã¤Î»Ñ¤Ç½ÂÃ«¹ßÎ×¢¡´äÅÄ¹äÅµ¡¢½ÂÃ«¤ËÆ²¡¹¹ßÎ×´äÅÄ¤Ï¡¢2·î11Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡ÖSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡×¤ÈÂçºå¡ÖSHIBUYA109°¤ÇÜÌîÅ¹¡×¤Ç¡¢12Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖPhone Number¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖSHIBUYA109¡ß´äÅÄ¹äÅµ Valentine Campa