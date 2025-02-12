µîÇ¯9·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇºßÆü¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÊ¼»Î¤¬¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¡¢»àË´¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¡¢Ê¼»Î¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÊ¼»Î¤¬¸½¾ì¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ðÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯9·î18Æü¤Î¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²£¿Ü²ì»Ô¾®ÀîÄ®¤Î¹ñÆ»16¹æ¤Ç±¦ÀÞ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸òº¹ÅÀ¤òºßÆü¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡¦²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃËÀ­2ÅùÊ¼Áâ¡Ê22¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤·¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÄ¾¿Ê