£Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î12ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(10-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï3.8²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î19²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï20.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î45.4¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.7¡ó¢ª7.8¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹