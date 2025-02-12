Hitoshi Ishida［東京１２日ロイター］ - 東京応化工業は１２日、２０２５年１２月通期の連結営業利益が前期比１２．７％増の３７３億円と過去最高を更新する見込みと発表した。生成ＡＩ関連の需要増加に加え、顧客の新工場稼働が寄与する。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１５人のコンセンサス予想では、２５年１２月期通期の連結営業利益の平均値は３６３億円。売上高は同１０．５％増の２２２０億円、純利益は同８．４％