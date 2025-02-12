¡Ö»ä¤¬50ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤ëË¡Â§¡£¤³¤ì¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤Ä¤«ÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢2025Ç¯2·î12Æü¤ÎTBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¤Ç¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬"Æ¦ÃÎ¼±"¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤À¡£Ï©ÀþÌ¾¤Ïº¸¤«¤é½ç¤Ë...¡Ö¼õ¸³¡¢½¢¿¦¡¢¿Ê³Ø¤Ê¤É¤Ç¾åµþ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£»ä¤â18ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÅìµþ¤ËÍè¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å´Æ»Ï©Àþ¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ