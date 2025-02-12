YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿¹¸µÎ®Æá¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Î®Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö23ºÐ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤­¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ø¤Î·è°Õ¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Î®Æá¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¡¢ÃËÀ­YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ØESPOIR TRIBE -¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö-¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤Ï¤ó¤¯¤ó¡×¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢2024Ç¯1