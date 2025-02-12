NHK¤Ï12Æü¡¢4·î°Ê¹ß¤Î²þÊÔ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏÆþ¼Ò11Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ»³²ÌÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Ä¾¶á¤Ï¡ÖÀµ¸á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Ï²áµî¤Ë·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê¤äÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥Ê¤é¶É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤­¤¿¡£Ãæ»³¥¢¥Ê¤âºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¡£º£½Õ¤«¤é¤ÏÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¶É¤ò¤±¤ó°ú¤·