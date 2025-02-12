ÅìµþÂç³Ø¤Ï12Æü¡¢º£Ç¯4·î¤ÎÆþ³ØÍ½Äê¼Ô¤ò·è¤á¤ë³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷À­¤Î³ä¹ç¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ç¡¢ÃËÀ­¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÜÎ¨35ÇÜ¤Î¿Íµ¤¡¢ÅìÍÎÂç¤Î¿·Æþ»î¤¬ÊªµÄ¡Ö¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡×¤ÈÊ¸²Ê¾ÊÅìÂç¤ÎÆ±ÁªÈ´¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢³ØÉô¶µ°é¤Î³èÀ­²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ2016Ç¯ÅÙÆþ³ØÀ¸¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£º£²ó¤Ç10²óÌÜ¡£¡Ö100¿ÍÄøÅÙ¡×¤È¤¹¤ëÄê°÷¤Ë¡¢ÃËÀ­135¿Í¡¢½÷À­110¿Í¤Î·×245¿Í¤¬»Ö´ê¤·¤¿¡£Âè1¼¡Áª¹Í¤Ç17