NHK¤Ï12Æü¡¢4·î°Ê¹ß¤Î²þÊÔ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢³ÆÈÖÁÈ¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¿Ø¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£´ÇÈÄÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¤ÎÅÚÆü¡¦½ËÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ïº£°ææÆÇÏ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£22Ç¯4·î¤«¤é¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹â°æÀµÃÒ¥¢¥Ê¡Ê45¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£º£°æ¥¢¥Ê¤Ï11Ç¯Æþ¶É¤Ç¡¢¾¾¹¾¶É¡¢Ê¡Åç¶É¤ò·Ð¤Æ¡¢18Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹µ»½Ñ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦