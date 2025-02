黒夢が2025年2月9日、<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>と題した東京ガーデンシアター公演で、10年ぶりの再集結を果たした。この日は黒夢のメジャーデビュー記念日にあたる。◆<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR> 画像17点2024年3月から約1年をかけて開催された60本の30周年記念ツアー<清春 debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』>の最終局面を黒夢の劇的な復活で彩ったかたちだ。本