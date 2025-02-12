上海自由貿易試験区臨港新片区（エリア）に位置する三一重工産業パークの完成車置き場。（資料写真、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京2月12日】中国の建設機械業界団体、中国工程機械工業協会が11日に発表した主要掘削機メーカー・ホイールローダーメーカーの2025年1月の販売台数はいずれも増加した。1月の掘削機販売台数は前年同月比1.1％増の1万2512台で、うち国内向けが0.3％減の5405台、輸出が2.2％増の7107