NHKは12日、東京・渋谷の同局で定例メディア総局長会見を行い、4月から人気番組「ワルイコあつまれ」（火曜後11・00）と「サラメシ」（木曜後8・15）を終了すると発表した。「サラリーマンの昼飯」をテーマとした「サラメシ」は、2011年5月に放送を開始。俳優の中井貴一のナレーターが人気を博していた。後番組に、お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀を起用した「ひむバス！」を発表。山名啓雄メディア総局長は、終了の理由