¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÅìÃ«µÁÏÂ»á¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¬¡¼¥·¡¼¡Ë¤¬2·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¸þ¤±¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëº¾µ½¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡Ö¡ÚÃí°Õ´­µ¯¡Û¢¨³È»¶´õË¾¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢º¾µ½¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤³¤ÎLINE¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤·