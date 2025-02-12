yonige¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖWithout you¡×¤òËÜÆü2·î12Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§yonige¤é½êÂ°¥ìー¥Ù¥ë¡ãsmall indies table¡äÎëÌÚ·òÂÀÏº¤ËÊ¹¤¯¡¢¥·ー¥ó¤Ø¤ÎÌäÂê°Õ¼±¡Ö¡È±ü¹Ô¤­¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¹©Æ£Èþºù¡¢Èøºì¿¿²Ö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³ー¥ë¥ßー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Îー¥Íー¥à¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤âÑ³¤¤