²Î¼ê¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù´ØÏ¢¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²Î¼ê¤ÎMIQ¤é4¿Í¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹¸ýÇî»Ò¡õ¾®Àôº£Æü»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È ¿¹¸ý¤Ï¡Ö4¿Í¤Ç240ºÐ!?¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢À¨¤¹¤®¤ë 4¿Í¤Ç240ºÐ¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°µÅÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¹ñÌ±Åª¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î²ÎÉ±¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©240ºÐ¤Ã¤Æ ¶Ã°Û¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ß