Akash Sriram[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÇÛ¼ÖÂç¼ê¥ê¥Õ¥È¤Ï£±£±Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¡Ê£±¡½£³·î¡Ë¤ÎÁíÍ½Ìó³Û¸«ÄÌ¤·¤ò£´£°²¯£µ£°£°£°Ëü¨¡£´£²²¯¥É¥ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ£´£²²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥¦¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç»³²Ð»ö¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¥ê¥Õ¥È¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü·×²è¡Ê£µ²¯¥É¥ëÁêÅö¡Ë¤ò½é¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ô²Á¤Ï»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç°ì»þÌó£±£°¡ó