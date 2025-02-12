¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ»Õ¤Î²òÊü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ»Õ¤ÎÃËÀ­¤ò½Ð·Þ¤¨°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ËÃËÀ­¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤È¤Æ¤â´²Âç¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¸øÊ¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·