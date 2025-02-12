À¼Í¥¤ÎÅ·ºêÞæÊ¿¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹â¹»»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×¤ÎSS¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å·ºê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¹õÎò»Ë¥Î¡¼¥È¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤«¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿PC¤¬²õ¤ì¤Æ¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿Ä¹ÌçSS¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê°õºþ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è400»úµÍ¤á25¥Ú¡¼¥¸¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê