伊藤匠叡王（22）への挑戦者を決める第10期叡王戦本戦トーナメント2回戦が2月12日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）と戸辺誠七段（38）が現在対局中だ。午前9時40分過ぎに『特別対局室』に現れた藤井竜王・名人は、リュックサックを背負って入室。今では“レア”となった姿に、ファンから多くの反響が寄せられていた。【映像】リュック姿が新鮮？藤井竜王・名人の入