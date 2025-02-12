¡Ö°ìÉ¼¤Î³Êº¹¡×¤¬ºÇÂç2.06ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ö·ûË¡¤ÎÅêÉ¼²ÁÃÍ¤ÎÊ¿Åù¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÁªµó¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Âçºå¹âºÛ¡ÊÅÄÃæ·ò¼£ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï12Æü¡¢¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¡ÖÁªµóÅöÆü¤Ë³Êº¹¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Á³Åª¤Ê¿Í¸ý°ÛÆ°°Ê³°¤Î»ö¾ð¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤Î°ìÉ¼¤Î³Êº¹¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¹âºÛÈ½·èºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Î¿Í¸ý¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê¿ô¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¢¥À¥à¥ºÊý¼°