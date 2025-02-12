東京映画記者会（東京スポーツなど在京スポーツ７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６７回ブルーリボン賞」の授賞式が１２日、東京・千代田区のイイノホールで開催。「海の沈黙」「碁盤斬り」に出演した女優の小泉今日子（５９）が助演女優賞を受賞した。小泉は２００５年に「空中庭園」で主演女優賞を受賞して以来、１９年ぶりの受賞となった。「ということは、私も司会をやったんでしょうか。記憶にない」と振り返り、会場