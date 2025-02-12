東京映画記者会（東京スポーツなど在京スポーツ７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６７回ブルーリボン賞」の授賞式が１２日、東京・千代田区のイイノホールで行われた。司会は俳優の神木隆之介（３１）と吉永小百合（７９）が務めた。ブルーリボン賞では、前年の主演男優賞、主演女優賞受賞者が授賞式で司会を務める。神木は「ゴジラ−１．０」「大名倒産」、吉永は「こんにちは、母さん」が第６６回ブルーリボン賞で評価さ