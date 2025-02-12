帝国電機製作所は４日続伸している。１０日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２９５億８０００万円から２９６億９０００万円（前期比１．６％増）へ、営業利益を４７億５０００万円から５４億６０００万円（同１１．８％増）へ、純利益を２８億７０００万円から３３億２０００万円（同６．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４１円から５５円（年９６円）へ引き上げたことが好感されている