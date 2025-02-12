【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■メンバーのSOTAが制作した質感を追求したコレオグラフが話題を呼び、MVやDance Performanceも大反響！ BE:FIRSTのニューシングル「Spacecraft」が『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』（2025年2月12日公開）にて1位を獲得した。 「Spacecraft」は自身初の4大ドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のために書き下ろさ