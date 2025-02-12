»°°æ£Å¡õ£Ó [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î12Æü¸å¾ì(14:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ65.1¡óÁý¤Î192²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î180²¯±ß¢ª220²¯±ß(Á°´ü¤Ï207²¯±ß)¤Ë22.2¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ6.2¡óÁý±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î46.9²¯±ß¢ª86.9²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1