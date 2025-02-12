Pavel PolityukValentyn OgirenkoSerhiy Karazy[キーウ １２日 ロイター] - ウクライナの首都キーウ（キエフ）で１２日未明、ロシアのミサイル攻撃があり、少なくとも１人が死亡、９歳の子どもを含む４人が負傷したほか、複数の火災が発生した。現地当局者が明らかにした。ウクライナのゼレンスキー大統領は「ウクライナに対するロシアのテロは自力では止められない」と述べ、戦争の公正な終結に向けパートナー国の結束を呼び