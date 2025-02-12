ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢¸©¤ÏÈ¯À¸Ä¾¸å¤«¤é¸©ÅìÉô12»ÔÄ®¤Î120Ëü¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¼«½Í¤ò12ÆüÀµ¸á¤Ç²ò½ü¤·¤¿¡£¾åÎ®Éô¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ê²¾ÇÓ¿å´É¡Ë¹©»ö¤Ê¤É¤Ç¡ÖÀá¿å¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£ÂçÌî¸µÍµÃÎ»ö¤Ï12Æü¸á¸å¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£°ì¹ï¤âÁá¤¤µß½Ð¡¢Éüµì¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÎé¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£