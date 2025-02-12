12Æü¤ÏÉÙ»Î»³¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤Ë³Þ±À¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Þ±À¤Ï¾å¶õ¤¬¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¸½¤ì¡¢12Æü¤ÏÆüËÜ³¤¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¾¤Ã¤¿¶¯¤¤É÷¤¬ÉÙ»Î»³¼þÊÕ¤Ç¤â¿á¤­¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Þ±À¤ÏÅ·µ¤¤Î²¼¤êºä¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢À¾¤«¤é±«±À¤¬³ÈÂç¤·¡¢¸á¸å¤ÏÅì³¤ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¤Ç¤âÆîÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç½Õ°ìÈÖ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£