2·î12Æü¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô»°ÏÂ¶è¤Ç80ÂåÃËÀ­¤¬¥¤¥Î¥·¥·¤ËÆÍ¿Ê¤µ¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å±Û»Ô»°ÏÂ¶è¤Ç¤Ï¡¢11Æü¤Ë¤â¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¾å±Û»Ô»°ÏÂ¶è¿åµÈ¤Î¿åµÈ¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤Ç¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤ËÆÍ¿Ê¤µ¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï80Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢Åö»þ°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬½Ð·ì¤¬¤¢¤ê¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾å±Û»Ô»°