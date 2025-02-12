¥¨¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î12Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(7-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ74.7¡ó¸º¤Î2400Ëü±ß¤ËÂç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢½¾Íè¤Î26.3¡óÁý±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡£ ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯6500Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï9.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î46.3¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-6·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ92.