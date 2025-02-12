ÂçÊ¬¸©¤Ç5Æü¡¢JRµ×ÂçËÜÀþ¤ÎÎó¼Ö¤¬¾èÌ³°÷¼¼¥É¥¢¤ò¡È³«¤±¤ÃÊü¤·¡É¤ÇÌó10Ê¬´ÖÁö¹Ô¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¾èµÒ¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥¢¤ò»Ü¾û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£JR¶å½£¤Ï¡¢¾èÌ³°÷¤Ë¥É¥¢¤Î»Ü¾û¤ÎÅ°Äì¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾èÌ³°÷¼¼¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÃÊü¤·¤ÇÁö¤ëÎó¼ÖÂçÊ¬¸©¤Ç5Æü¸á¸å4»þº¢¡¢JRµ×ÂçËÜÀþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ç¡¢³°¤Î·Ê¿§¤¬´Ý¸«¤¨¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÁö¤ëÎó¼Ö¤À¡£Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¾èÌ³°÷¼¼¤È½ñ