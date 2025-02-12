¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢»æ¥¹¥È¥í¡¼¤¬¡Ö»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¤ä¤á¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¢Æþ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ä¸ª¤ò¤Õ¤ë¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¦Â¦¶á»æ¥¹¥È¥í¡¼ÇÑ»ß ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎÎá¡Ö¥µ¥á¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×½¢Ç¤¤«¤é3½µ´Ö¡£¤¹¤Ç¤Ë50°Ê¾å¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅý