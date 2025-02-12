±Ç²è¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡ª¡×À½ºîÈ¯É½¹â¾¾»ÔÌ¶ÎéÄ® 2026Ç¯2·î¤Ë¤µ¤Ì¤­±Ç²èº×¤Ç¾å±ÇÍ½Äê¤Î±Ç²è¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡£ À½ºîÈ¯É½¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄ¹±Âå¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÂ¼¾å¥â¥ê¥í¥¦¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼¼ùÎ¤¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæºÚ·î¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀî¸©¤Î¤·¤ç¤¦¤æÂ¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À­¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥¸