Âè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ê¼çºÅ¡¦Åìµþ±Ç²èµ­¼Ô²ñ¡áÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Éºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä7»æ¤Î±Ç²èÃ´Åöµ­¼Ô¤Ç¹½À®¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î¥¤¥¤¥Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥­¥ó¥°¥À¥àÂç¾­·³¤Îµ¢´Ô¡×¡Êº´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¡Ë¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢19Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥­¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÌó20¥­¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢Âç¾­·³²¦µ³¤ò±é¤¸¤¿¡£»Ê²ñ¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê79¡Ë¤«¤é¡Ö¥é¥¹¥È¤Î±éÀâ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ