¢¡Îý½¬»î¹çÃæÆü¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£²Æü¡¦ÆÉÃ«¡Ë£Ä£å£Î£Á¤¬»î¹ç³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£´Ê¬¡¢Åêµå¿ô¤Ë¤·¤Æ£µµå¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÄÁ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÅÙ²ñ¤¬±¦ÍãÀÊ¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô½éµåÃÆ¡¢£²ÈÖ¿¹·É¤Ï£±¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¤ò¤³¤ì¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯±¦ÍãÀÊ¤Ø¡££³ÈÖ¾¾Èø¤Ï½éµå¤òº¸ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£