¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Þ¥ê¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿½Õ¤Î¿·À¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNEW LIFE RIBBON STYLE¡×¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç2·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¥Þ¥ê¡¼¤È¥ê¥Ü¥ó¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿63ÅÀ¡Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËèÆü¤Îµ¤Ê¬¤¬²Ú¤ä¤°¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Þ¥ê¡¼¤È¥ê¥Ü¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó