ドナルド・トランプ大統領がアメリカ南部にあるメキシコ湾の呼称を正式に「アメリカ湾」へ変更すると発表しました。これを受けて、GoogleはGoogleマップの表記をアメリカ湾に改名しましたが、Appleも追随して純正の「マップ」アプリでの表記を「アメリカ湾」に変更すると報じられています。Apple Maps App Renames Gulf of Mexico as Gulf of America (AAPL) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-11/apple