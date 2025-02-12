兵庫県は10日、一般会計で2兆3582億円となる2025年度当初予算案を発表した。2024年度に比べ0.8%増加。過去4番目の規模となった。特別会計と公営企業会計を含めた総額は4兆5150億円。予算案には、県立大授業料無償化の継続や若者・子ども施策など、2024年11月の知事選の争点となり、斎藤元彦知事が特に力を入れたいとする施策が盛り込まれている。2025年度予算案を発表する斎藤元彦・兵庫県知事〈2025年2月10日 神戸市中央区