157.75¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 155.62°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 154.90°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 154.75¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 154.5321Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 153.67¸½ÃÍ 153.60°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 153.41°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 153.2110Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 153.16100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 152.75200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 151.68¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 151.31¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2