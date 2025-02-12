¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/12¡ÛTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¡¢12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤Î½÷Áõ»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP°ËÌîÈø·Å¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×½÷Áõ»Ñ¢¡°ËÌîÈø·Å¡¢½÷Áõ»Ñ¤¬ÏÃÂêÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¡¼Ë·¤Î½÷Áõ¡ßºù¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Èºù¡Êµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡Ë¡¢¸÷¡Ê¡á¥Ò¥«¥ë¡¿°ËÌîÈø¡Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤ËÐÊ¤àµ×´Ö