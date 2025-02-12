Ê¡Åç»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀãÊø¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¹Àô½É¤Î½ÉÇñµÒ¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë°ÜÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£12Æü¸áÁ°¡¢´õË¾¤¹¤ë40¿Í¤Îµß½Ð¤¬´°Î»¤·¤¿¡£Ê¡Åç»ÔÅÚÅò²¹ÀôÄ®¤Ë¤¢¤ë»³¤¢¤¤¤Î¸©Æ»¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤ËÀãÊø¤¬È¯À¸¤·¡¢3¤Ä¤Î²¹Àô½É¤Î½ÉÇñµÒ¤Ê¤É62¿Í¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¸©¤Ï12ÆüÄ«¡¢ËÉºÒ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¡¢²¹Àô½É¤Î½ÉÇñµÒ¤ä½¾¶È°÷¤Ê¤É´õË¾¤¹¤ë40¿Í¤òµß½Ð¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£µß½õ¤µ¤ì¤¿½ÉÇñµÒ